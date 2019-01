Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 264 punti contro i 263 della chiusura di giovedì 10 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2.8%. Le Borse europee aprono in rialzo, inclusa Piazza Affari con il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,37% a 19.372 punti.

L’andamento di giovedì 10 gennaio

Giovedì 10 gennaio il differenziale di rendimento, dopo un'apertura in rialzo a 263 punti, a metà giornata è salito a 265 punti per poi assestarsi in chiusura di nuovo a 263. Dopo un avvio di seduta in calo, Piazza Affari ha chiuso in rialzo con l'indice Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,63% a 19.300 punti. Giornata incerta anche per le altre Borse europee: in chiusura Parigi ha ceduto lo 0,16% a 4.805 punti, Londra ha guadagnato lo 0,54% a 6.943 punti e Francoforte lo 0,26% a 10.921 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

