Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 263 punti contro i 260 della chiusura di mercoledì 9 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,9%. Avvio di seduta in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,41% a 19.100 punti. Male anche le altre Borse europee. A Francoforte l'indice Dax cede lo 0,45% a 10.843 punti, a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,52% a 4.788 punti mentre a Londra il Ftse 100 segna un ribasso dello 0,62% a 6.863 punti.

L’andamento di mercoledì 9 gennaio

Ieri, mercoledì 9 gennaio, il differenziale ha chiuso in calo a quota 260 punti, rispetto alla chiusura del giorno precedente a 273, con il rendimento del decennale italiano al 2,87%. Piazza Affari ha chiuso in rialzo con l'Europa, grazie al clima Usa-Cina più sereno, alla leggera ripresa del prezzo del petrolio e al calo della tensione sui titoli di Stato italiani. L’indice Ftse Mib ha segnato un aumento dello 0,94% a 19.179 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DI PIAZZA AFFARI).

Data ultima modifica 10 gennaio 2019 ore 09:46