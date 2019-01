Apertura in lieve calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 272 punti contro i 273 della chiusura di martedì. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,95%. Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,8% a 19.151 punti. Apertura in rialzo anche per le principali borse europee. Londra guadagna lo 0,79% a 6.916 punti al pari di Parigi, a quota 4.811 punti. Bene anche Francoforte, in rialzo dello 0,75% a 10.884 punti.

L’andamento di martedì 8 gennaio

Ieri, martedì 8 gennaio, il differenziale ha chiuso in leggero rialzo a quota 273 punti, rispetto alla chiusura del giorno precedente a 268, con il rendimento del decennale italiano al 2,95%. Dopo un’apertura in positivo, la Borsa di Milano (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DI PIAZZA AFFARI) ha chiuso le contrattazioni in rialzo (+0,2%) ma riducendo i guadagni nel finale di seduta. Piazza Affari, ultima tra i listini europei, è stata penalizzata dalle banche, dopo le decisioni del Consiglio dei ministri sul salvataggio di Carige, i cui titoli sono stati sospesi. In rosso le principali banche tra cui Bper (-2,2%), Ubi (-1,9%), Banco Bpm (-1,8%), Unicredit (-1,6%) e Intesa (-1,1%). Le Borse europee hanno chiuso invece in netto rialzo sull'onda del dialogo tra Usa e Cina sul tema dei dazi. Parigi ha guadagnato l'1,15%, Madrid lo 0,81%, Londra lo 0,74%, e Francoforte lo 0,52.

Data ultima modifica 09 gennaio 2019 ore 09:15