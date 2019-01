“Nel Paese c’è una grande emergenza che si chiama lavoro”. A lanciare l’allarme è Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. In un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che “il lavoro è la prima delle emergenze” italiane e ha aggiunto: “Occorre trovare soluzioni, creare occasioni di lavoro”.

“Aprire tutti i cantieri pronti a partire”

Riguardo alla legge di Bilancio, approvata in modo definitivo a fine anno, Boccia ha dichiarato: “È una manovra espansiva, la crescita è un’altra cosa. Quello che occorre è aprire tutti i cantieri pronti a partire”. Il presidente di Confindustria ha rivelato che, stando ai numeri dei costruttori dell’Ance, “sono bloccate in Italia ventisette grandi opere al di sopra dei 100 milioni che se si avviassero darebbero lavoro a 400mila persone con una ricaduta sull’economia di 86 miliardi”. “Solo nel settore costruzioni”, ha spiegato Boccia, dall’inizio della crisi sono stati persi “oltre 600mila” posti di lavoro.

Le altre proposte

Tra le altre proposte per superare l'emergenza occupazione, Boccia ha parlato di un “taglio netto del cuneo fiscale che tra tasse e contributi incide per il 70%, nonché detassazione e decontribuzione totale dei premi di produzione per i contratti di secondo livello aziendale”. Sono “elementi che eleverebbero il netto in busta dei lavoratori”, ha spiegato il presidente di Confindustria. Altra proposta è quella di “avviare un grande piano di inclusione giovani con la decontribuzione e la detassazione totale per le assunzioni a tempo indeterminato”.

“Sarà un 2019 difficile”

Secondo Boccia, per chi fa impresa “sarà un 2019 difficile”. “Il rallentamento della economia globale e della Germania, la fine del Quantitative Easing e una manovra economica cosiddetta espansiva ma che in questo scenario sarà prociclica, invece di contrastare la frenata, non possono che generare preoccupazione nel nostro mondo. Dobbiamo evitare che la preoccupazione si trasformi nel peggior male per il Paese e per l’economia del Paese, ossia in ansia”, ha detto.