Manovra 2019, oggi atteso il via libera definitivo alla Camera

Dovrebbe arrivare oggi, domenica 30 dicembre, l’approvazione alla Camera del testo della legge di bilancio 2019. Ieri Montecitorio ha votato la fiducia, con 327 sì e 228 no, ma per il via libera definitivo si dovrà attendere ancora qualche ora. Lo scopo è quello di mettere un punto entro il 31 dicembre, ultimo giorno utile per evitare l’esercizio provvisorio di bilancio. La palla passa poi al Quirinale per la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le contestazioni delle opposizioni

Non si placano intanto le contestazioni delle opposizioni, che da giorni protestano contro quella che definiscono la “mortificazione del Parlamento”, visto che non si è discusso il merito del testo perché sottoposto a fiducia in entrambe le Camere. Ieri il presidente della Camera Roberto Fico ha sospeso la seduta per 5 minuti dopo che i deputati di Forza Italia hanno indossato delle pettorine azzurre (richiamando i gilet gialli francesi), con scritte come “Giù le mani dal non profit” e “Basta tasse”. Il Partito democratico ha organizzato davanti a Montecitorio una manifestazione ribattezzata "Uniti contro il governo che affossa l’Italia". “L'Italia apra gli occhi, Di Maio e Salvini sono come autisti ubriachi che ci portano a sbattere”, l’affondo di Graziano Delrio.

Tria smentisce l'ipotesi dimissioni

Intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha smentito in un colloquio con Repubblica l'ipotesi di sue dimissioni dopo l'approvazione della manovra. "Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto. Ho letto che è stato scritto, ma è una cosa che non esiste. Ma poi, spiegatemi perché dovrei andarmene proprio adesso?", domanda. E aggiunge: "Se è vero che sono il vincitore morale a maggior ragione continuo a fare il ministro. Se me ne fossi voluto andare, l'avrei fatto tre mesi fa".