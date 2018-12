Manovra, addio Totocalcio-Totogol: arriva concorso unico

Addio al Totocalcio, al Totogol e a “Il 9”. Saranno sostituiti da un nuovo gioco, un unico prodotto con maggiori possibilità di vincita, gestito dai Monopoli ma pubblicizzato e promosso dalla nuova società Sport e Salute, che sostituirà la Coni servizi. Lo prevede un emendamento alla manovra depositato dai relatori in Commissione Bilancio del Senato, che riforma i "concorsi pronostici sportivi".

Potrà essere pubblicizzato, in deroga al decreto dignità

Il crollo della raccolta e del gettito per l'Erario registrata negli anni dal Totocalcio ha spinto il governo a prevedere l'arrivo di un nuovo concorso. Il prodotto sarà promosso e potrà essere pubblicizzato, in deroga ai divieti del decreto dignità sulla pubblicità del gioco d'azzardo, visto che questa tipologia di gioco "non comporta rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo". Un provvedimento dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà fissare giocata minima, andamento del gioco e la posta unitaria.

Montepremi fino al 76% della raccolta

La proposta di modifica prevede la possibilità di definire una quota da destinare al montepremi variabile tra il 74% e il 76% della raccolta "proprio per individuare una possibile leva di attrazione per i giocatori". Alla società Sport e Salute è destinata una quota tra l'11 e il 13% della raccolta, da destinare allo svolgimento delle attività di promozione del gioco, in forme di integrazione dello stesso con attività sociali, sportive, culturali, nonché' di proposte di sviluppo per la sua diffusione.