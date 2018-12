Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 270 punti, contro i 267 della chiusura di giovedì 13 dicembre. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2.9%. Apertura in calo per la Borsa di Milano, che in mattinata è arrivata a -1.5%, e anche per le altre piazze europee.

L’andamento di giovedì 13 dicembre

Giovedì 13 dicembre il differenziale di rendimento ha chiuso a 267 punti base dopo un'apertura in calo che ha segnato 266 punti contro i 272 della chiusura di mercoledì 12 dicembre. Il mercato ha apprezzato il calo di tensione nel confronto tra Roma e Bruxelles sulla manovra. Le Borse europee hanno ridotto il rialzo nel finale, con Madrid (+1%) e Milano (+0,5%), seguite da Francoforte e Londra (+0,06% entrambe) e Parigi (-0,2%). Piazza Affari (Ftse Mib +0,54% a 19.048 punti) si è salvata, tra scambi per 2,14 miliardi di euro di controvalore, evitando il calo delle altre Borse europee e del Nasdaq di New York. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 14 dicembre 2018 ore 12:50