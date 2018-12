Lo spread Btp/Bund (COS'È), dopo l'apertura a 294 in lieve calo rispetto ai 296 della chiusura di giovedì 6 dicembre, scende sotto quota 290 e fa segnare 288 punti. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 3,13%. Piazza Affari rimbalza assieme alle Borse europee dopo il tonfo della vigilia, legato ai timori che il caso Huawei possa complicare il dialogo tra Cina e Usa sui dazi. Milano avanza dell'1,17%.

L’andamento di giovedì 6 dicembre

Giovedì 6 dicembre il differenziale di rendimento, dopo un'apertura stabile a 279 punti base, ha chiuso la giornata a 296. Seduta negativa per Piazza Affari, soprattutto dopo l'avvio degli scambi Usa con Wall Street che è affondata sui timori per il caso Huawei. La giornata si è conclusa con una chiusura pesante per Milano: l'indice Ftse Mib ha ceduto il 3,54% a quota 18.643 punti, di nuovo sotto la soglia del 19mila punti sopra a cui si trovava dallo scorso 26 novembre. Sotto pressione anche gli altri listini europei: chiusura in negativo per Parigi, Londra e Francoforte. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DI PIAZZA AFFARI)

Data ultima modifica 07 dicembre 2018 ore 11:00