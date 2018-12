Apertura poco mossa per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 279 punti contro i 278 della chiusura di mercoledì 5 dicembre. Poi in mattinata il valore è risalito fino a 287. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 3,11%. Mattinata negativa per Piazza Affari: il Ftse Mib perde il 2% a 18.940 punti, dopo aver aperto in discesa dell'1%. Sotto pressione anche gli altri listini europei, con Parigi e Francoforte che sono in ribasso dell’1,9%.

L’andamento di mercoledì 5 dicembre

Mercoledì 5 dicembre il differenziale di rendimento, dopo un'apertura stabile a 286 punti, ha chiuso la giornata in netto calo a 278 punti base, toccando il valore minimo da inizio ottobre. Martedì 4 aveva chiuso a quota 289. Il rendimento è calato al 3,05%: non scendeva a un valore così basso dallo scorso luglio. La seduta è stata negativa per la Borsa di Milano (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DI PIAZZA AFFARI) e per le principali piazze europee: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,13% a 19.328 punti, più in difficoltà le altre, con Londra che ha chiuso in ribasso dell'1,44%, Parigi dell'1,36% e Francoforte dell'1,19%. L'indice Ftse Mib aveva aperto con un passivo ben più pesante perdendo l'1,51%, a 19,151 punti, aveva dimezzato il calo durante la mattinata ma non è poi riuscito a svoltare in positivo.

Data ultima modifica 06 dicembre 2018 ore 11:30