Dopo un'apertura quasi stabile a 286 punti base, oggi mercoledì 5 dicembre, lo spread Btp-Bund (COS'È) viaggia in calo: a metà giornata il differenziale è sceso a 281 punti base. Il tasso sul decennale del Tesoro è calato dal 3,11% dell'apertura al 3,05%. Un dato che segna un calo rispetto alla chiusura di ieri, martedì 4, quando aveva terminato a 289 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari, dopo un avvio di seduta in negativo (l'indice Ftse Mib ha ceduto in apertura l'1,51% a 19,151 punti), ha dimezzato il calo (Ftse Mib -0,5%) durante la mattinata.

L’andamento di martedì 4 dicembre

Ieri, martedì 4 dicembre, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso in rialzo a 289 punti base rispetto ai 283 punti della chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo decennale italiano era al 3,15%. In mattinata il differenziale aveva aperto a 284 punti base, per poi crescere durante la giornata. Sulle Borse era sfumata l’euforia registrata lunedì per la tregua tra Cina e Usa nella guerra dei dazi: Milano aveva chiuso in calo dell’1,37% (con l'indice Ftse Mib a quota 19.353 punti), Londra -0,56%, Parigi -0,82% e Francoforte -1,14% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 05 dicembre 2018 ore 13:00