Spread oggi in Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Chiusura a 289 punti base per lo spread Btp/Bund (COS'È). Dopo un'apertura in lieve rialzo a 284 punti contro i 283 della chiusura di lunedì, il differenziale è salito a metà giornata. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 3,15%. Giornata negativa anche per Piazza Affari: la Borsa di Milano chiude in calo (-1,37%). L'indice Ftse Mib si ferma a quota 19.353 punti. Male anche le altre Borse europee: Londra cede lo 0,56%, Parigi lo 0,82%, Francoforte l'1,14%.

L’andamento di lunedì 3 dicembre

Ieri, lunedì 3 dicembre, il differenziale aveva aperto in netto calo a 283 punti base (dai 290 di venerdì 30 novembre), con il rendimento del decennale sceso al 3,15%. Nel corso della giornata il differenziale ha oscillato tra 280 e 284, per poi tornare e chiudere a 283 punti base. Il rendimento del decennale italiano si è stabilizzato al 3,14% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD), il minimo degli ultimi due mesi. Giornata positiva anche per Piazza Affari, spinta dalla tregua sui dazi fra Stati Uniti e Cina e dalle aperture nel dialogo sulla manovra fra governo e Ue. A fine seduta l'indice Ftse Mib di Piazza Affari ha terminato le contrattazioni in crescita del 2,26% a 19.622 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 04 dicembre 2018 ore 18:00