Lo spread Btp/Bund (COS'È), dopo un'apertura stabile a 287 punti, appena sotto i 288 della chiusura di ieri, giovedì 29 novembre, in giornata è tornato a salire a 292 per poi chiudere l'ultima seduta settimanale a 290 punti base. Il rendimento del decennale è al 3,22% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Giornata piatta per Piazza Affari: dopo un'inizio di giornata in positivo, la Borsa di Milano ha girato in calo dopo i dati sul Pil del terzo trimestre. Ma a fine seduta l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,15% a 19.188 punti.

L’andamento di giovedì 29 novembre

Giovedì 29 novembre il differenziale, dopo un'apertura in lieve rialzo a 292 punti, ha chiuso la giornata in calo a 288 punti base, con il rendimento al 3,20%. La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,23% a 19.159 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Anche altre Borse europee hanno chiuso in rialzo, con gli investitori che guardano con ottimismo alla riunione del G20, e in attesa dell'incontro tra il presidente degli Usa Donald Trump e della Cina Xi Jinping. Sullo sfondo anche l'ipotesi di una politica meno restrittiva da parte della Fed. Londra ha guadagnato lo 0,49%, Parigi lo 0,46%. Piatte invece Francoforte (-0,01%) e Madrid (-0,04%).

