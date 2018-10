Apertura in calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 305 punti contro i 311 della chiusura di martedì. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 3,44%.

L’andamento di martedì 30 ottobre

Ieri, martedì 30 ottobre, il differenziale di rendimento, dopo un'apertura in lieve calo rispetto ai 296 della chiusura di lunedì, è girato in rialzo dopo la diffusione dei dati sul Pil del terzo trimestre e l'asta del Tesoro sui titoli di Stato a medio e lungo termine. Lo spread, che era sceso fino a 292 punti base, ha chiuso a 311 con il tasso sul titolo decennale del Tesoro al 3,49%. Giornata nervosa per le Borse europee, che hanno ridotto in chiusura le perdite accumulate in giornata. L'indice Ftse Mib di Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,22% a 18.998 punti. In calo anche Francoforte (-0,42%) e Parigi (-0,22%), mentre Londra ha chiuso in positivo (+0,14%). Stabile Madrid (+0,08%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)