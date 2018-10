Alitalia, da Fs offerta vincolante. EasyJet manifesta interesse

Fs ha presentato un'offerta vincolante per Alitalia, per l'acquisto dei rami d'azienda delle società Alitalia-Sai e Alitalia Cityliner. A sostenerlo sono fonti vicine all'operazione. In giornata, inoltre, la low cost EasyJet ha ribadito la sua manifestazione di interesse nei confronti della compagnia, per una “Alitalia ristrutturata” (LA STORIA DELLA CRISI).

L'offerta di Fs per Alitalia

L'offerta di Fs, spiegano le fonti, stabilisce che venga fatto un piano industriale nel corso di una “confirmatory due diligence”, condizione essenziale dell'operazione per individuare soggetti privati e istituzionali interessati. Contemporaneamente Fs si riserva di costituire una società anche con la compartecipazione di un primario vettore aereo.

Easy Jet: "Manifestazione d'interesse riservata"

EasyJet intanto, in una nota, fa sapere che la sua "manifestazione di interesse, in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo Governo, è coerente con l'attuale strategia di EasyJet per l'Italia". "Data la natura del processo - spiega la low cost - il contenuto della manifestazione di interesse è soggetto a vincoli di riservatezza". E aggiunge che "in questa fase non vi è certezza che l'operazione sarà finalizzata ed EasyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno".

Data ultima modifica 31 ottobre 2018 ore 20:08