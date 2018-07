Ronaldo & Co: gli acquisti più cari della storia del calciomercato

Il clamoroso passaggio alla Juventus di Cristiano Ronaldo, concretizzatosi il 10 luglio, esalta i tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio. Ma incuriosisce anche sotto un punto di vista non strettamente sportivo: quello delle cifre. E anche se il prezzo dei calciatori non è un valore assoluto ma determinato dalle circostanze di mercato e se il costo del trasferimento non è che uno degli esborsi di cui si fa carico chi acquista (fra stipendi, commissioni e altri oneri), fa sempre impressione scorrere la graduatoria "all time" degli acquisti più cari della storia del calciomercato mondiale. Ecco la top 10, secondo le rilevazioni del portale specializzato Transfermarkt.

Neymar il più caro (per ora)

In vetta alla classifica di "acquisto più costoso di sempre" c’è ancora il brasiliano Neymar. A un anno dalla clamorosa operazione che lo ha portato da Barcellona a Parigi, i 222 milioni spesi dal presidente del Paris Saint-Germain Al Khelaifi per portare l’attaccante sotto la torre Eiffel rimangono un picco mai superato. Un gradino sotto il numero 10 del Brasile, troviamo quello della nazionale francese, anche lui tesserato dal club parigino: la spesa del Psg per far indossare la propria maglia a Kylian Mbappé è stata quantificata in 180 milioni di Euro, anche se la formula scelta è stata quella del prestito con successivo riscatto per non cadere nella tagliola del Fair play finanziario, il complesso sistema di regole Uefa che vieta alle squadre iscritte alle competizioni europee spese folli, non in equilibrio con i guadagni. Sul terzo gradino del podio un altro brasiliano, Philippe Coutinho, che a gennaio 2018 è passato dal Liverpool al Barcellona per 125 milioni.

Cristiano-Juve al quarto posto

Appena fuori dal podio troviamo proprio Cristiano Ronaldo e la Juventus, con i 117 milioni (la Juve ne ha dichiarato ufficialmente 100 come spesa per il cartellino, più oneri accessori e contributo di solidarietà). Chiude la top five il giovane francese Ousmane Dembélé (115 milioni), passato l'estate scorsa dal Borussia Dortmund al Barcellona per coprire il "buco" lasciato da Neymar. Proprio il brasiliano, assieme a CR7, è l'unico giocatore ad apparire due volte nella top ten dei trasferimenti più onerosi della storia. Il passaggio di "O Ney" dal Santos al Barcellona dell'estate 2013 si piazza al decimo posto (88,2 milioni), mentre l'acquisto da parte del Real Madrid di Cristiano Ronaldo dal Manchester United (estate 2009) è ottavo con 94 milioni di euro. Completano la classifica il francese Pogba (al 6° posto, dalla Juve al Manchester United nel 2016 per 105 milioni), il gallese Gareth Bale (7°, costato 101 milioni al Real nel 2013) e l'attuale attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain (9° posto), per il quale nell'estate 2016 i bianconeri pagarono la clausola rescissoria di 90 milioni al Napoli.

I record storici

Scorrendo all'indietro la lista troviamo molti altri nomi noti appartenenti alla storia del calcio. Come Zinedine Zidane, che nel 2001 fece il tragitto Torino-Madrid in direzione inversa a Cristiano per una cifra equivalente a 77,5 milioni di Euro attuali, o come il brasiliano Kakà, che nell'estate 2009 il Milan di Berlusconi vendette al Real per 65 milioni. E le cifre di oggi fanno apparire quasi "a buon mercato" acquisti come quelli di Luis Figo (dal Barcellona al Real nel 2000 per 60 milioni) e Gianluigi Buffon (dal Parma alla Juve nel 2001 per quasi 53 milioni di Euro). Fino agli "appena" 28 milioni sborsati nel 1997 dall'Inter per portare a Milano un altro Ronaldo, quello brasiliano. L'ultima volta, prima di questa estate, nella quale in Serie A sbarcò un campione sportivamente e mediaticamente paragonabile a Cristiano Ronaldo.