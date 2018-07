Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus, contratto di 4 anni

Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus: lo ufficializza il Real Madrid, con un comunicato nel quale sottolinea che il club "in accordo con la volonta' e le richieste avanzate dal giocatore, ha raggiunto un'intesa per il trasferimento del giocatore alla Juventus". "Per il Real - conclude il comunicato - Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni: il Real sara' sempre la sua casa".

Media spagnoli: accordo sulla base di 105 milioni

Per portare Ronaldo alla Juventus sono serviti 105 milioni. Lo scrive Marca, nella sua edizione online, aggiugendo che manca solo l'ufficialità. Uno tra i primi a dare il benvenuto in squadra a Ronaldo è stato Sami Khedira, ex compagno di squadra di CR7 nel Real Madrid.

L'acquisto più caro della storia juventina

Quello di Ronaldo è l'acquisto più caro della storia juventina. Tra i calciatori che, nella storia, sono costati di più alla Juventus ci sono: il gallese John Charles (65 mila sterline), Omar Sivori (190 milioni di lire), Dino Zoff (600 milioni di lire), Gaetano Scirea (700 milioni di lire), Marco Tardelli (950 milioni di lire), Pablito Rossi (quasi 3 miliardi di lire), Michel Platini (affare da 250 milioni di lire strappato all'Inter), Alex Del Piero (5 miliardi di lire), Gianluca Vialli (40 di lire), Roberto Baggio (25 miliardi di lire), Pavel Nedved (75 miliardi di lire), Zinedine Zidane (7,5 miliardi di lire), David Trezeguet (45 miliardi), Gianluigi Buffon e Fabio Cannavaro.