Maltempo, ancora piogge ed esondazioni: danni da Nord a Sud. FOTO

Il maltempo provoca ancora disagi in tutta Italia: in Lombardia è esondato il Ticino a Pavia e si teme per il livello del Po. A Ospedaletti, vicino a Imperia, sono stati sgomberati gli studenti di una scuola per via di uno smottamento che coinvolge l'edificio scolastico. Ancora allagato l’Alessandrino, dove domenica è morta una donna. In Sardegna disagi a Sassari (foto: Sassari)