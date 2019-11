Pioggia, frane, crolli - Fa sempre più aura il maltempo che sta attraversando l'Italia ( LE PREVISIONI PER OGGI ). In Liguria un tratto di viadotto lungo l'A6 è crollato per una frana ( VIDEO TESTIMONIANZA ), mentre in Piemonte una voragine si e' aperta sull'A21. Il corpo di una donna travolta dal fiume Bormida e' stato recuperato nell'Alessandrino. Oggi allerta rossa in Emilia Romagna; arancione in Abruzzo, Calabria, Piemonte, Veneto, Marche, Lombardia e Puglia; gialla in Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Campania, Molise, Basilicata, Umbria, Sicilia e Sardegna.