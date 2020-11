1/11

Religo è un racconto fotografico sulle comunità LGBTQ+ cristiane in Italia. “Ho viaggiato per 6 anni per raccontare le storie di queste persone che, pur soffrendo per non essere state completamente accolte dalla Chiesa, decidono di rimanerci, di non fuggire, e di trovare uno spazio di dialogo volto a modificare le cose”, ci racconta l’autore degli scatti per Lo Spunto Fotografico

Il sito di Simone Cerio