Il danno biologico può essere distinto in inabilità temporanea (I.T), che consiste, scrive Altroconsumo, nella perdita non definitiva dell’assicurato di svolgere le proprie occupazioni. Nei casi più gravi si parla di inabilità temporanea totale (I.T.T.), mentre in quelli meno pesanti di inabilità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.). C’è poi l’invalidità permanente (I.P.), indicata dal medico legale nel caso in cui il soggetto abbia subito conseguenze che non siano eliminabili con cure o terapie. Si misura in percentuale: il 100% equivale allo stato vegetativo