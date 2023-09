Aborto, dottoressa Canitano: "Nostre vite valgono più degli embrioni"

In molti Paesi del mondo l'accesso all' aborto sicuro e legale è in pericolo. Lo sono anche il diritto alla salute sessuale e riproduttiva senza discriminazioni, e l'accesso ai moderni metodi contraccettivi, compresi quelli d'emergenza. L'allarme arriva da un gruppo di esperti delle Nazioni Unite secondo cui gli attacchi politici e ideologici ai diritti delle donne sono in crescita. In occasione della Giornata internazionale dell'aborto sicuro, gli esperti ricordano che i diritti alla salute sessuale e riproduttiva sono interdipendenti con altri diritti fondamentali. "Eppure", denunciano le Nazioni Unite, “sono tra i più politicizzati dagli oppositori dei diritti umani". Per questo è necessario formare gli operatori sanitari per fornire servizi di assistenza all'aborto sicuro e post-aborto e regolamentare l'obiezione di coscienza. E l'Italia, dove la legge 194 è in vigore da 45 anni, non fa eccezione. E proprio in occasione della Giornata per l'aborto libero e sicuro un appello di diverse associazioni chiede che il nostro Paese recepisca le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di aborto. Il documento, presentato il 28 settembre alla Camera, è frutto della cooperazione di una compagine inedita, che vede associazioni tradizionalmente impegnate sul tema dei diritti sessuali e riproduttivi unite ad altre impegnate sui diritti LGBTQ+, sulla laicità, sui diritti umani, sulla promozione di policy femministe.

Elisabetta Canitano , ginecologa romana oggi in pensione e presidente e fondatrice della onlus Vita di Donna , ha dedicato la sua vita alla difesa della salute delle donne, e alla tutela della legge 194. La sede dell’associazione no profit, che offre sostegno medico gratuito a chi ne ha bisogno, si trova dentro la storica Casa internazionale delle donne, dove Canitano ha un ambulatorio in cui visita gratuitamente. “Si riceve dalle 9 alle 19 tutti i giorni compresi i festivi”, si legge sul sito. Il suo telefono è costantemente acceso e riceve decine di telefonate al giorno: c’è chi le chiede come deve comportarsi perché vuole interrompere una gravidanza, o chi la chiama raccontandole che non è riuscita ad acquistare la pillola del giorno dopo. Qualche anno fa ha fatto arrivare i carabinieri in una farmacia di Verona che si rifiutava di vendere la pillola a una coppia. Quando era necessaria ancora la ricetta, invece, si faceva passare al telefono i medici del Pronto Soccorso che non volevano farla. Ginecologa dell'Asl Roma 3, al lavoro nei consultori per 40 anni, Canitano è una pasionaria che si batte da sempre perché la salute femminile in Italia sia un diritto per tutte. Migliaia le donne che ha aiutato.

Giudizio e vergogna: lo stigma resiste

Parlare di interruzione volontaria di gravidanza per molte donne è ancora motivo di vergogna e di senso di colpa. Una radice antica, che ha a che fare anche con l'abitudine di sentirci giudicate per le scelte che facciamo sui nostri corpi. "Lo stigma dell’aborto va di pari passo con quello dell’attività sessuale femminile, che in questo Paese non finisce mai", dice Canitano. "Difficilmente si ritiene plausibile che le donne abbiano rapporti sessuali esclusivamente per il proprio piacere. Da questo ne deriva che se abortisci, come se sei vittima di un aborto, è colpa tua perché non ti sei saputa comportare". Le ragazzine, racconta, vengono ad abortire di nascosto “per non deludere mamma e papà”. E la spinta delle femmine a “comportarsi bene” a “pensarci prima” ad “evitare le occasioni” fa strage della libertà delle donne. Gli uomini sono molto meno stigmatizzati per le infinite attività a rischio che fanno, anzi: spesso ricevono patenti di coraggio e bravura". E spesso, spiega Canitano, nelle strutture ospedaliere il personale tratta una donna che è lì per interrompere la gravidanza con sufficienza e giudizio. "Noi siamo qua perché hai fatto i comodi tuoi", sembrano voler dire.



Aborto farmacologico, una scalata piena di ostacoli



In Italia l'accesso all'aborto farmacologico è ancora fortemente ristretto rispetto ad altri Paesi europei: circa il 31%, mentre in Francia e Inghilterra le IVG farmacologiche sono oltre il 70% del totale e nei Paesi del Nord Europa superano il 90. Al centro, una pillola quasi irraggiungibile, la Ru486 (approvata dall'Aifa nel nostro Paese nel 2009), e una scalata piena di ostacoli per ottenerla, come racconta in un dettagliato report la campagna The Impossible pill lanciata nei giorni scorsi dalla rete internazionale Medici nel mondo (il metodo farmacologico si basa sull’assunzione, a 48 ore di distanza l’una dall’altra, di due pillole: il mifepristone ovvero la Ru486, e il misoprostolo). Un viaggio, da Palermo al Monte Bianco, Siamo arrivate sulla cima del Monte Bianco, per dimostrare e denunciare "quanto l’Italia sia colpevolmente distante dalle direttive dell’Oms".