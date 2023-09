Aborto libero e sicuro, a che punto siamo in Italia?

L’interruzione volontaria di gravidanza è garantita in Italia dalla legge 194 del 1978. A 45 anni dal riconoscimento di questo diritto le donne non hanno ancora la garanzia di poter abortire libere da condizionamenti

In Sicilia il percorso di una ragazza per ottenere l’interruzione volontaria di gravidanza presto si è trasformato in una “lotta contro il tempo.” “Non trovava consultori, non trovava strutture ospedaliere che non applicassero obiezione di coscienza. Non riusciva ad avere accesso a delle informazioni chiare su come muoversi, a un certo momento ha anche pensato di andare in Tunisia perché aveva capito meglio come fare in un altro Paese piuttosto che nel proprio, poi alla fine per fortuna si è appoggiata a un collettivo femminista siciliano che l’ha aiutata.”

Di storie come queste Elisa Visconti, direttrice esecutiva di Medici del Mondo, ne ha ascoltate moltissime. Tutte quante si assomigliano: a paura e confusione segue il panico suscitato da linee guida poco chiare o dal rifiuto giudicante di medici e personale sanitario. A questo si sommano “senso di colpa, vergogna, solitudine. Spesso si fatica a raccontarlo alle amiche, agli amici, alla propria famiglia, ai colleghi, alla propria rete sociale. Il senso di colpa direi che è forse la cosa che ci è stata raccontata di più come sentimento, come pressione sociale.”

RU486 è la sigla che identifica la pillola abortiva. L’interruzione volontaria di gravidanza in Italia è garantita dalla legge 194 del 1978. Parliamo di un percorso che dovrebbe essere libero e sicuro ma, a 45 anni dal riconoscimento di questo diritto, le cose non stanno davvero così.

Come funziona l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia

“Semplificando, l’aborto in Italia si può praticare o con una procedura chirurgica o con un il metodo farmacologico" spiega la dottoressa Visconti. "Entrambi sono previsti dalla normativa italiana, entrambi sono raccomandati dall’OMS, sono pratiche sicure che si possono applicare con alcune differenze. Nel resto d'Europa sempre più persone ricorrono all’aborto farmacologico, anche perché c’è la possibilità di assumere la pillola a casa quindi in un ambiente protetto. In Italia questa pratica sta prendendo un po’ più piede però siamo ancora molto indietro. È importante ribadire che entrambe le pratiche sono sicure e che deve essere una scelta della donna anche decidere quale delle due sente più vicina a sé, all’interno chiaramente di un quadro clinico che va sempre preso in considerazione”.

"Se una donna vuole intraprendere questo percorso - spiega la direttrice di Medici del Mondo - può rivolgersi al medico di famiglia, non necessariamente a un ginecologo o a una ginecologa. Una volta verificato che ci siano le condizioni per farlo, il medico rilascia un certificato che viene controfirmato dalla donna. Nel caso in cui vi venisse detto che il medico non vuole rilasciare il certificato, ricordate che non esiste l’obiezione per questo passaggio, è un vostro diritto. Passo numero due è recarsi nell’ambulatorio convenzionato, nel consultorio o in ospedale per una prima visita. Passo numero tre, nel caso dell’aborto farmacologico, sarà di assumere, sempre nella struttura certificata, la prima pillola abortiva. Il quarto passaggio sarà l’assunzione, sempre nello stesso luogo di una seconda pillola”.