“Aborto, il diritto conteso”, speciale di Sky TG24 su norme italiane

L'approfondimento - in onda oggi, domenica 3 luglio, alle 21 - dopo la sentenza della Corte Suprema Usa racconta attraverso servizi, interviste e testimonianze come viene applicato oggi il diritto di interruzione volontaria di gravidanza nel nostro Paese. Una fotografia aggiornata di un tema così controverso e delicato. Si parlerà di aborto farmacologico e non mancheranno le testimonianze all'interno dei consultori

Dopo la sentenza della Corte Suprema Usa sull’aborto, Sky TG24 fa il punto sulla normativa italiana con lo speciale dal titolo “Aborto, il diritto conteso”, in onda oggi, domenica 3 luglio, alle ore 21. Il 22 maggio del 1978, dopo un lungo e controverso percorso, venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 194 che regolamenta l'aborto, fino ad allora considerato un reato. Un cambiamento epocale per i diritti e la salute delle donne, una legge che ebbe come conseguenza anche quella di mettere fine alle pratiche clandestine.

Lo speciale "Aborto, il diritto conteso"

Condotto da Monica Peruzzi, lo speciale racconta attraverso servizi, interviste e testimonianze, come viene applicato oggi il diritto di interruzione volontario di gravidanza in Italia. Una fotografia aggiornata di un tema così controverso e delicato. Si parlerà di aborto farmacologico e non mancheranno le testimonianze all'interno dei consultori. Le telecamere di Sky TG24 saranno presenti anche all'ospedale di Ciriè in provincia di Torino, dove fino a pochi mesi fa erano presenti esclusivamente medici obiettori di coscienza. Ci sarà poi un focus sul tema con numeri e dati analizzati e commentati dal vicedirettore Alessandro Marenzi.

On demand e disponibile anche online sul sito di Sky TG24

"Aborto, il diritto conteso" è un programma di Sky TG24 a cura di Andrea Dambrosio, in redazione Emanuela Ambrosino, Francesca Cersosimo, Roberta Giuili. La regia è di Roberto Contatti e la fotografia di Flavio Maspes. Lo speciale sarà on demand e disponibile online sul sito di Sky TG24 dove saranno pubblicati approfondimenti, mappe e infografiche interattive. Sarà anche in streaming sui canali ufficiali del canale su Facebook e Twitter.