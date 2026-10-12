Fratel Biagio Conte, la storia del missionario laico di Palermo

Introduzione

Fratel Biagio Conte è stato uno dei simboli della solidarietà a Palermo. Missionario laico e fondatore della Missione di Speranza e Carità, ha dedicato oltre trent'anni della propria vita all'accoglienza delle persone senza dimora, dei migranti e di chi si trovava in condizioni di grave marginalità. La sua storia è oggi raccontata nel film Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, diretto da Costanza Quatriglio con Alessio Vassallo nel ruolo del protagonista. La pellicola ripercorre il cammino spirituale e umano di un uomo che ha scelto di abbandonare una vita agiata per dedicarsi alle persone senza dimora, ai migranti e a chi viveva ai margini della società.