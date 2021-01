5/11

“Siamo partiti dall’Ospedale Sant’Orsola di Bologna per arrivare ad Eco Eridania, azienda italiana che tratta il 70-80% del rifiuto ospedaliero italiano e alla Newster System, azienda di Rimini che detiene un brevetto per uno sterilizzatore che può essere installato direttamente in loco. Questo aspetto consentirebbe la drastica riduzione di tutti gli spostamenti quotidiani per ritirare i rifiuti infetti e portarli all’incenerimento, oltre alla messa in sicurezza tutti gli operatori della filiera”