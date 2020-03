L’Italia è tra i Paesi più colpiti del mondo dalla diffusione del Coronavirus (AGGIORNAMENTI - QUI I DATI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN TEMPO REALE). In molti ospedali le terapie intensive sono in condizioni di difficoltà: medici e sanitari stanno lavorando senza tregua soprattutto in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Il governo ma anche le principali organizzazioni sanitarie hanno diffuso in queste settimane una serie di raccomandazioni per provare a frenare l’emergenza. Ecco una breve guida con i comportamenti da seguire (LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO).

Cosa sapere sul coronavirus

Il ministero della Salute italiano ha aperto un portale online dedicato al nuovo Coronavirus per informare e aggiornare i cittadini.

I sintomi più comuni di chi è affetto da Covid-19 sono: febbre; tosse; difficoltà respiratorie.

Nei casi più gravi, l’infezione può causare: polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e nei casi più gravi anche la morte.

Il Coronavirus si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. Si può diffondere per esempio tramite la saliva, tossendo e starnutendo o ancora toccando con le mani non lavate bocca, naso o occhi. In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

L’unico modo per confermare la diagnosi di Covid-19 è sottoporsi ad esami di laboratorio. (CORONAVIRUS, TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE).

Cosa fare se si hanno i sintomi

Se si dovessero avvertire i sintomi sopra descritti, occorre rimanere a casa. Non bisogna andare in pronto soccorso. In prima battuta va contattato il medico di base. Se non si ha un medico di base, è possibile chiamare il 1500, numero di pubblica utilità valido per tutta Italia. A disposizione dei cittadini anche i numeri verdi regionali:

Basilicata: 800 99 66 88

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte: 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24/800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

Provincia autonoma di Trento: 800 867 388

Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751

Puglia: 800 713 931

Sardegna: 800 311 377

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Umbria: 800 63 63 63

Val d’Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 462 340.

Come prevenire il contagio

Non è ancora disponibile un vaccino contro il Coronavirus. Sia il ministero della Salute che autorità altre autorità sanitarie raccomandano di adottare misure di protezione personale:

occorre lavarsi spesso le mani;

evitare il contatto ravvicinato con persone che tossiscano, starnutiscano o che abbiano la febbre;bisogna stare a casa il più possibile;

occorre evitare di toccarsi bocca, naso e occhi con le mani;

no agli abbracci e alle strette di mano;

occorre stare ad almeno un metro di distanza dalle altre persone;

l’Oms raccomanda di indossare una mascherina solo a chi sospetta di aver contratto il nuovo Coronavirus (I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE).

Cosa si può fare e cosa non si può fare

Dopo aver chiuso scuole e università, il premier Conte ha ordinato lo stop di tutte le attività commerciali, escludendone alcune tra cui supermercati, distributori di benzina e tabacchi. Lunedì 9 marzo il governo ha esteso a tutta Italia le limitazioni ai movimenti. Ci si può spostare solo in tre casi:

per motivi di lavoro;

per motivi di salute;

per uno stato di necessità



Per esempio è consentito uscire per:





Per esempio è consentito uscire per: acquistare generi alimentari e altri prodotti necessari come i farmaci;

fare attività motoria ma non in gruppo;

assistere i propri cari anziani non autosufficienti.

Per spostarsi è necessario portare con sé un’autodichiarazione (SCARICABILE QUI). L’autocertificazione va mostrata alle forze dell’ordine se si viene fermati. Il modulo può essere compilato anche quando si viene controllati (DOMANDE E RISPOSTE SUL DECRETO #IORESTOACASA).