Bagno al lago e nei fiumi, quali sono i pericoli e come evitarli

Nelle acque interne un altro fattore di rischio è costituito dagli argini instabili. “Le cadute involontarie a volte sono associate alla presenza di vegetazione ripariale, che può impedire la visione del corpo idrico e i caratteri dell’argine. Il pericolo di caduta aumenta se la scarpata risulta essere verticale o sub-verticale e discretamente alta - si legge nel Report - Le acque in movimento, dopo la caduta, non necessariamente rovinosa, possono trascinare il corpo, in stato di incoscienza o semicoscienza. Correnti, risacche o oggetti sommersi, anche in corsi d'acqua apparentemente tranquilli, possono rivelarsi molto pericolosi. Le pareti artificiali alte e verticali che spesso caratterizzano i canali rendono particolarmente difficile l’uscita dal corpo idrico per i nuotatori e per eventuali soccorritori”.