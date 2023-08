Bagno al lago, gli esperti: cosa fare per non correre rischi

"C'è un incremento degli incidenti" nei laghi e nei fiumi italiani: lo sottolinea Luca Rosiello, dirigente Soccorso acquatico dei vigili del fuoco, intervistato a Timeline su Sky TG24. Il lago in particolare, rispetto al mare, dà una falsa sensazione di sicurezza che rischia di far assumere atteggiamenti imprudenti. "I consigli per evitare incidenti - spiega Rosiello - sono quelli di controllare i bambini con particolare attenzione; evitare di fare il bagno dopo aver assunto alcolici; importante anche l'abbigliamento: un tutino in neoprene facilita il galleggiamento e protegge contro il freddo, dato che lo choc termico è un ulteriore fattore di rischio. Evitare poi di immergersi in specchi d'acqua che non si conoscono e in cui c'è poca visibilità, per non rischiare di rimanere impigliati in oggetti o vegetazione nascosti sotto la superficie".