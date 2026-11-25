L'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione con il messaggio “Non sei sola”. Conseguire la patente non significa soltanto imparare a guidare, ma anche poter scegliere la propria strada, accedere al mondo del lavoro e muoversi in autonomia

"Conseguire la patente non significa soltanto imparare a guidare, ma anche poter scegliere la propria strada, accedere al mondo del lavoro e muoversi in autonomia – dichiarano Annalisa Ferranini ed Emanuela Pastorello, componenti delle due Segreterie nazionali UNASCA –. Pur non rappresentando una risposta alla violenza di genere, la patente può essere uno strumento concreto di indipendenza e libertà di scelta»" Le parole delle rappresentanti dell'associazione sottolineano un aspetto importante: la libertà passa anche attraverso la possibilità di compiere scelte quotidiane senza dipendere dagli altri. Potersi spostare autonomamente, raggiungere il posto di lavoro, partecipare alla vita sociale e accedere ai servizi significa disporre di maggiori opportunità e strumenti per progettare il proprio futuro.

Un invito alla solidarietà e alla vicinanza nei confronti di tutte le donne che subiscono violenza, ma anche un’occasione per riflettere sul valore dell’autonomia personale e sulla possibilità, per ogni donna, di costruire liberamente il proprio percorso di vita. In questo contesto, anche la patente di guida assume un significato che va oltre la semplice capacità di condurre un veicolo. Rappresenta, infatti, uno strumento di indipendenza, una possibilità concreta di movimento e una risorsa che può favorire l’accesso al lavoro, alla formazione e alle opportunità offerte dal territorio.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura del rispetto, della consapevolezza e dell’indipendenza femminile, aderendo alla campagna di sensibilizzazione con un messaggio chiaro e diretto: " Non sei sola" .

La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

UNASCA intende contribuire a questo percorso attraverso le attività di formazione, l'educazione e la propria presenza capillare sul territorio. Le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica, grazie al rapporto quotidiano con cittadini e comunità, possono infatti diventare luoghi di diffusione di valori fondamentali come il rispetto, la responsabilità, la parità e la libertà individuale. La sensibilizzazione sul tema della violenza di genere richiede un impegno collettivo e costante, che coinvolga istituzioni, associazioni, realtà professionali e cittadini. Non basta una giornata per contrastare un fenomeno che continua a segnare la vita di troppe donne: è necessario promuovere ogni giorno una cultura capace di riconoscere la violenza, rifiutare ogni forma di discriminazione e sostenere concretamente chi si trova in situazioni di difficoltà.

L'adesione di UNASCA

Con la sua adesione all'iniziativa, UNASCA esprime dunque la propria vicinanza a tutte le donne vittime di violenza e ribadisce il valore dell'autonomia come elemento essenziale della libertà personale. Un messaggio che si traduce in un impegno e in un auspicio: "Per una strada più sicura, anche contro la violenza. Insieme, per il rispetto e la libertà".