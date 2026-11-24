Nipote di Teodomiro Dal Negro, fondatore dell’omonima azienda trevigiana, aveva raccolto il testimone e assunto la guida della società nel 1995. La sua scomparsa ha suscitato il cordoglio delle istituzioni venete e del mondo imprenditoriale, che lo hanno ricordato come un simbolo del "saper fare" trevigiano capace di portare un prodotto della tradizione italiana in tutto il mondo

Francesco Dal Negro, presidente della storica azienda trevigiana di carte da gioco, è morto all'età di 79 anni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa di un'insufficienza cardiaca. Malato da tempo, aveva subito un improvviso aggravamento delle condizioni di salute che ha reso necessario un ricovero d'urgenza. La sua scomparsa ha suscitato il cordoglio delle istituzioni venete e del mondo imprenditoriale che lo hanno ricordato come un simbolo del "saper fare" trevigiano capace di portare un prodotto della tradizione italiana in tutto il mondo. Numerosi i messaggi di vicinanza dalle istituzioni venete, tra cui il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha sottolineato come la città perda “una figura significativa della propria storia economica e imprenditoriale”.

La presidenza dell'azienda

Nipote di Teodomiro Dal Negro, fondatore dell’omonima azienda, tra le realtà manifatturiere più iconiche del Veneto e d’Italia, Francesco Dal Negro rappresentava la terza generazione della famiglia ed era conosciuto da tutti come "Franco". Aveva raccolto il testimone e assunto la guida della società nel 1995. Durante la sua presidenza, ha saputo innovare il settore tradizionale di fronte all'avanzata del digitale, portando l'azienda a produrre fino a 2,5 milioni di mazzi all'anno e rendendo le carte trevigiane un simbolo del made in Italy nel mondo. Oltre a consolidare la leadership nelle carte regionali e da poker, ha ampliato l'offerta verso i giochi da tavolo, gli scacchi e i giochi per bambini, acquisendo anche marchi storici del settore come Masenghini e NTP. Lascia le figlie Emilia ed Elisabetta, entrambe già coinvolte nel consiglio di amministrazione dell'impresa.