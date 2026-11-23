Il centrocampista e capitano della Reggiana è stato condannato a sei anni in appello dopo uno stupro commesso nel maggio 2021 nei confronti di una studentessa a Siena insieme allo zio, al fratello (allora minorenne) e un amico. In campo a Forlì si è presentato con la fascia-simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Un gesto che ha scatenato dure critiche e polemiche

Manolo Portanova, condannato per violenza sessuale di gruppo, è finito al centro delle critiche dopo essere sceso in campo a Forlì indossando la fascia rossa contro la violenza sulle donne. Il centrocampista e capitano della Reggiana, 26 anni, è stato condannato a sei anni dalla Corte d'Appello di Firenze dopo uno stupro commesso nel maggio 2021 nei confronti di una studentessa in un appartamento di piazza del Campo insieme allo zio, al fratello (allora minorenne) e un amico. In campo Portanova si è presentato con la fascia-simbolo della lotta alla violenza sulle donne che, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, indosseranno tutti i capitani dei club del campionato di calcio Serie C. Un gesto che ha scatenato dure critiche e polemiche.

Le proteste delle associazioni antiviolenza

Dopo la sentenza in appello, il caso di Portanova è ora in Cassazione, mentre il calciatore continua a dichiararsi innocente sostenendo che la vittima fosse “consenziente”. Dopo l'episodio a Forlì, tante le dure reazioni, a partire dalle associazioni antiviolenza “Non Una Di Meno” e “Nondasola”. Già quando il calciatore fu ingaggiato nel 2023, le attiviste scesero in piazza agitando cartellini rossi davanti al Municipio, contestando l'acquisto. Un gruppo fece anche un sit-in di protesta davanti ai campi di allenamento della Reggiana, srotolando uno striscione con scritto “stupratori in campo non ne vogliamo”.

Associazione Nondasola: “Vergognoso”

"È vergognoso. Sarebbe bello sognare che lui di sua sponte rifiutasse la fascia, ma tanto non lo farà mai”, ha detto Serena Corsi, vicepresidente del centro antiviolenza “Nondasola” di Reggio Emilia al Resto del Carlino. “Da 5 anni a questa parte ha scelto infatti la via più becera per difendersi e su quel filone continua. Vedo tanti bambini con la sua maglia in città. E mi dispiace. Quello che viene trasmesso loro è questo: sono famoso e potente, quindi la faccio franca a priori. Impresentabili. Sia lui che la Reggiana", ha aggiunto.