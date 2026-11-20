Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Associazione PARI. presenterà Misurare il cambiamento – Dati, esperienze e visioni per contrastare la violenza di genere all’Auditorium del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. Un incontro che nasce con l'intento di chiedersi se quello che si sta facendo in tema di violenza sulle donne stia producendo un cambiamento.

Le iniziative dell'associazione

L'Associazione PARI., che oggi conta oltre 55 aziende provenienti dai principali settori dell’economia italiana e non solo, nel 2025 ha coinvolto più di 10 mila persone tra eventi in presenza e online, ha promosso un ciclo di webinar aperti a tutte le persone delle organizzazioni associate e ha sviluppato strumenti concreti come le linee guida per le policy aziendali. Un’attività che nel 2026 non si è fermata: dopo l’incontro Se solo lo avessi saputo prima…, che a giugno al Teatro Carcano di Milano ha messo al centro le lacune educative del mondo adulto, PARI. ha avviato la collaborazione con Osservatorio Maschile, tappa fondamentale del biennio 2026-2027 per portare attivamente gli uomini al tavolo della parità di genere.

L'evento

L’evento, che si svolgerà dalle ore 16 alle 18 e sarà condotto dalla giornalista Eva Giovannini, arriva quindi proprio per misurare se e quanto tutte queste iniziative abbiano un impatto su un fenomeno sistemico come è quello della violenza di genere. Il punto di partenza sono i risultati di SIAMO., lo strumento di automonitoraggio realizzato in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca, per leggere ciò che sta accadendo nelle organizzazioni: quali passi sono stati compiuti, dove persistono distanze tra consapevolezza e azione e quali segnali possono aiutare a riconoscere una trasformazione in corso.

I dati

Quello che emerge è che nelle aziende associate la consapevolezza c’è, le policy anche, ma quando si passa agli strumenti concreti per segnalare e gestire i casi di violenza, il sistema è meno maturo. Nel campione di 47 aziende, prevalentemente grandi imprese, l’area Policy arriva al 77%, mentre Segnalazione è al 55% e Gestione al 49%. Il rapporto stesso parla di organizzazioni sensibili e attive, ma ancora in una fase di consolidamento. Per esempio: l’85% delle aziende ha un referente o un comitato dedicato, ma tra queste soltanto il 45% monitora pienamente le azioni e presenta un report alla direzione. La Consigliera di Fiducia esterna è presente appena nel 13% delle aziende e il 96% misura la partecipazione alla formazione, ma soltanto il 26% verifica le conoscenze effettivamente acquisite. Infine, più di un’azienda su tre (36%) non dispone né di un canale anonimo dedicato né di una procedura riservata per contattare le figure di riferimento. C'è dunque una sensibilità da parte di tutte le aziende, ma manca spesso il passaggio da un approccio formale a uno operativo.

Il programma

Il pomeriggio si aprirà alle 16.00 con i saluti istituzionali di Federica Santini, Vicepresidente di PARI. Poi la presentazione dei risultati dell’Osservatorio con Marco D’Addario dell’Università di Milano-Bicocca, e Valentina Minetti e Alessandra Miata dell’Osservatorio Dati PARI. La giornalista Donata Columbro allargherà lo sguardo in Oltre i numeri: cosa possiamo imparare dai dati, interrogandosi su che cosa significhi davvero misurare un cambiamento culturale, quali tempi richieda e quali condizioni possano renderlo più profondo e duraturo. Alle 16.50 il palco si farà teatro: lo scrittore Marcello Fois porterà in scena un monologo tratto dallo spettacolo Nella mente di un femminicida. La seconda parte del pomeriggio, dalle 17.10, aprirà lo sguardo all’estero con Quando le imprese fanno sistema: esperienze europee a confronto , un’intervista a Susan Bright, CEO di Employers’ Initiative on Domestic Abuse, e a Hélène Gherbi, imprenditrice, autrice di Développez vos super-pouvoirs financiers !: La finance et l'investissement simples et accessibles à tou.te .s (Hachette, 2023) e rappresentante della Kering Foundation, per esplorare come le imprese nel Regno Unito e in Francia si stanno mobilitando nel prevenire e nel contrastare la violenza di genere. A chiudere l’incontro, alle 17.45, sarà Le imprese e il cambiamento: uno sguardo al futuro, con Monia Ferrari, amministratore delegato di Capgemini Italia, per condividere buone pratiche e prossimi passi.

L'evento è aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria tramite il sito di Eventbrite e ingresso libero fino a esaurimento posti.