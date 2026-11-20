L'obiettivo è quello di rintracciare il presunto autore dell'omicidio avvenuto la sera del 13 novembre all'altezza del civico 37 di via di Tor Pignattara. In quella circostanza un cittadino di origine marocchina di 44 anni è stato ferito a morte a colpi di forbici, dopo una lite

La polizia ha diffuso la foto di quello che sarebbe il presunto autore dell'omicidio avvenuto la sera del 13 novembre a Roma, all'altezza del civico 37 di via di Tor Pignattara. In quella circostanza un cittadino di origine marocchina di 44 anni è stato ferito a morte a colpi di forbici, al culmine di una lite.

La foto e la fuga

L'immagine è stata pubblicata e diffusa anche attraverso i canali social della polizia stessa, su disposizione dalla Procura di Roma. Per far luce sulla vicenda è al lavoro la Squadra Mobile della Questura capitolina. L'uomo, ancora in corso di identificazione, si era dato alla fuga subito dopo l'aggressione. La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni utili per rintracciare il sospetto a contattare la Squadra Mobile al numero 334/6903295.