È morto a 82 anni il giornalista Piero Vigorelli. Nel corso della sua carriera ha lavorato per il quotidiano "Il Messaggero" per poi passare alla Rai dove ha ricoperto l'incarico di direttore della Tgr. In seguito ha lavorato anche a Mediaset dove è stato prima vicedirettore di Videonews e poi del Tg5. Era stato sindaco dell'isola di Ponza dal 2012 al 2017. Proprio sui social l'amministrazione comunale dell'isola e "l'intera comunità di Ponza" hanno espresso "il più profondo e sentito cordoglio".

La carriera

A comunicare la notizia della morte di Vigorelli è stata la famiglia attraverso i social, ricordandolo come un uomo scomparso "lontano dalla sua amata Ponza", l'isola alla quale era profondamente legato e di cui aveva guidato l'amministrazione comunale per cinque anni. Nato in Svizzera, il 15 giugno 1944, con il nome di Pier Lombardo Vigorelli, era figlio dello scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli e di Vittoria De Fazio, sceneggiatrice e aiuto regista che aveva lavorato a oltre 400 film. Giornalista dal 1970, aveva iniziato la carriera nel settimanale "L'Opinione", per poi nel 1974 passare al "Messaggero", dove lavora come cronista, giornalista parlamentare ed inviato speciale corrispondente da Parigi. Nel 1989 lascia il quotidiano romano per dedicarsi alla televisione. Su Rai 2 cura e conduce "Detto tra noi", poi conosciuto come "La Cronaca in Diretta", in onda dal febbraio 1991 all'aprile 1994. Dal 1994 al 1996 è direttore della Testata giornalistica regionale della Rai, dove introduce la terza edizione del Tg regionale, il primo sito internet per la diffusione delle notizie dei Tg e Gr locali. Nel 1997 passa a Mediaset, dove conduce programmi di approfondimento politico ricoprendo anche l'incarico di vicedirettore di Videonews. Tra le sue trasmissioni di maggiore successo anche "Miracoli", in onda in prima serata su Rete 4. Dal 2010 al 2013 presiede Telecom Italia Media Broadcasting, società del gruppo Telecom che si occupava delle infrastrutture televisive.