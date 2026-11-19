Un'imbarcazione di sette metri, partita da Sfax in Tunisia, si è ribaltata ed è affondata al largo di Lampedusa. La Guardia costiera ha soccorso 50 migranti, tra cui dieci donne e tre minori. Risulta dispersa una bambina di sei anni originaria della Costa d'Avorio

Una bambina di sei anni, originaria della Costa d'Avorio, risulta dispersa dopo il naufragio di un barchino con a bordo migranti al largo di Lampedusa. L'imbarcazione, lunga circa sette metri e partita da Sfax, in Tunisia, si è ribaltata su un fianco ed è affondata, facendo finire in mare le persone a bordo. I militari della Guardia costiera hanno tratto in salvo 50 migranti, tra cui dieci donne e tre minori, sbarcati durante la notte sull'isola. Secondo le prime informazioni, non risulterebbero altri dispersi.