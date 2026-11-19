Lampedusa, si ribalta un barchino con migranti: salve 50 persone, dispersa bimba di 6 anniCronaca
Un'imbarcazione di sette metri, partita da Sfax in Tunisia, si è ribaltata ed è affondata al largo di Lampedusa. La Guardia costiera ha soccorso 50 migranti, tra cui dieci donne e tre minori. Risulta dispersa una bambina di sei anni originaria della Costa d'Avorio
Una bambina di sei anni, originaria della Costa d'Avorio, risulta dispersa dopo il naufragio di un barchino con a bordo migranti al largo di Lampedusa. L'imbarcazione, lunga circa sette metri e partita da Sfax, in Tunisia, si è ribaltata su un fianco ed è affondata, facendo finire in mare le persone a bordo. I militari della Guardia costiera hanno tratto in salvo 50 migranti, tra cui dieci donne e tre minori, sbarcati durante la notte sull'isola. Secondo le prime informazioni, non risulterebbero altri dispersi.
Il naufragio al largo di Lampedusa
Il barchino si è ribaltato poco prima di essere intercettato dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera. Le persone a bordo sono finite in acqua quando il natante si è rovesciato su un fianco, per poi affondare.
I militari sono riusciti a soccorrere 50 migranti, successivamente trasportati a Lampedusa e fatti sbarcare durante la notte al molo Papa Francesco.
All'appello manca una bambina di sei anni, originaria della Costa d'Avorio, che risulta dispersa in mare.
Salvati 50 migranti, tra cui dieci donne e tre minori
Le persone soccorse provengono da diversi Paesi dell'Africa occidentale e centrale: Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea e Mali.
Tra i 50 superstiti ci sono dieci donne e tre minori. In base alle prime informazioni disponibili, la bambina di sei anni sarebbe l'unica persona dispersa nel naufragio.
L'imbarcazione era partita da Sfax, sulla costa tunisina, prima di raggiungere le acque al largo di Lampedusa, dove si è verificato l'incidente.