Migranti, naufragio e scontro con motovedetta in Egeo: 12 morti

Dodici migranti hanno perso la vita nel Mar Egeo. Sei di loro, tra cui un neonato e quattro donne, sono morti in seguito alla collisione tra la loro imbarcazione e una motovedetta della polizia, al largo dell'isola di Lesbo. Le altre sei vittime cinque uomini e una donna si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione che si è capovolta al largo dell'isola di Samo. Altre 14 persone che si trovavano su quella barca, insieme a un presunto trafficante di nazionalità iraniana, sono state tratte in salvo. Il Mar Egeo rappresenta una rotta frequentemente utilizzata dai migranti che partono dalla Turchia nella speranza di raggiungere l'Europa.

Sei migranti, tra cui un neonato, hanno perso la vita quando la loro imbarcazione è entrata in collisione con la fiancata di un mezzo della polizia portuale al largo dell'isola greca di Lesbo, nel mar Egeo; la notizia è stata resa nota dalla guardia costiera. "Un uomo, 4 donne e un neonato sono stati rinvenuti privi di vita; 8 sono sopravvissuti", ha dichiarato all'Afp la polizia portuale.

Il secondo incidente

Un secondo episodio è avvenuto a 3,7 miglia da Samo. "L'imbarcazione dei migranti è affondata e 6 persone sono state recuperate prive di vita, mentre 14 sono sopravvissute", ha precisato una responsabile della guardia costiera. Nel primo incidente, avvenuto nelle prime ore di stamattina, "un'imbarcazione veloce che trasportava migranti è entrata in collisione con la fiancata sinistra di una motovedetta della polizia portuale" al largo dell'isola di Lesbo, ha riferito la funzionaria. "Sei persone - un uomo, quattro donne e un neonato - sono state rinvenute senza vita, mentre otto sono sopravvissute", ha aggiunto. Nel secondo incidente, "l'imbarcazione dei migranti si è capovolta e sei persone - cinque uomini e una donna - sono state recuperate prive di vita", secondo la stessa fonte. Quattordici persone, tra cui un presunto trafficante di nazionalità iraniana, sono sopravvissute, ha precisato la funzionaria.