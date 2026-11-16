Hanno 36 anni gli uomini che il 13 novembre sono precipitati da dieci metri mentre lavoravano a un’opera all’esterno di Palazzo Nuovo, dove ha sede l'Università torinese attualmente occupata dagli studenti. I due hanno riportato ferite: uno ha fratture multiple e l’altro, in condizioni più gravi, è stato operato. "Dove non arriva la governance dell'ateneo arriva per fortuna la mano de Dios", ha commentato la referente per gli studenti con disabilità del Dipartimento di Studi Storici. L’Università prende le distanze ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Dove non arriva la governance dell'ateneo arriva per fortuna la mano de Dios". Hanno suscitato polemiche queste parole, scritte sui social da una docente dell’Università di Torino, nei confronti dei due writer rimasti feriti dopo essere precipitati dai piani alti di Palazzo Nuovo. L’incidente è avvenuto la notte del 13 novembre nella sede dell’Ateneo torinese, attualmente occupato dagli studenti. I due writer, entrambi di 36 anni, stavano realizzando un disegno all’esterno della struttura quando sono caduti da un’altezza di circa dieci metri, corrispondente al secondo piano. Le cause della caduta sono ancora da accertare anche perché, dalle prime informazioni, pare che i due indossassero l’imbragatura. Uno di loro ha riportato una frattura del femore e una frattura alle costole con 60 giorni di prognosi, più gravi le condizioni del secondo che è stato operato al San Giovanni Bosco.

La polemica In questi giorni sono stati condotti accertamenti sulla dinamica dei fatti e la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, si è tenuta in contatto con la Rettrice dell'Ateneo, Cristina Prandi, chiedendo aggiornamenti sulle condizioni delle due persone ferite. Oggi, però, l’incidente è tornato a fare notizia per le polemiche suscitate da un post pubblicato su Facebook dalla professoressa Laura Gaffuri, referente per gli studenti con disabilità del Dipartimento di Studi Storici. La docente ha commentato l’accaduto lasciando intendere che i due writer feriti si sono messi da soli, con la loro attività, in condizioni di pericolo. "Cosa posso dire, dopo una settimana di espulsione di docenti e studenti e di impossibilità di proseguire le lezioni?", ha concluso Garuffi sul social.