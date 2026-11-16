Milano, tenta di recuperare carte Pokémon da 70mila euro: avvocato aggredito e rapinato

Un uomo di 53 anni è stato aggredito e rapinato a Pero mentre tentava di recuperare un mazzo rubato a un suo cliente. Caduto in una trappola fuori da un hotel durante la consegna del riscatto di 5mila euro in contanti, il legale è stato colpito da quattro giovani. La polizia ha arrestato un 17enne e denunciato tre complici, recuperando gran parte del denaro, ma le carte restano introvabili
Nuovo episodio di criminalità legato alle carte Pokémon. A Pero, nel Milanese, un avvocato di 53 anni stava tentando di recuperare per conto di un cliente un mazzo molto raro, quotato circa 70mila euro e rubato lo scorso febbraio, ma è caduto in una trappola. L'uomo è infatti stato aggredito e rapinato dei 5mila euro portati per pagare il 'riscatto' del prezioso mazzo rubato.
Il furto a febbraio, poi la trattativa e la richiesta di riscatto
Le carte Pokémon erano state sottratte al cliente lo scorso febbraio e la vittima si era affidata al legale per riuscire a risalire, attraverso il numero di serie, al lotto rubato. Riusciti a individuarlo online, avvocato e cliente hanno avviato una trattativa su Whatsapp. Alla fine sono riusciti ad accordarsi per la restituzione, in cambio di 5mila euro. L'appuntamento è stato fissato in un hotel in via Keplero a Pero, dov'era in corso un raduno di collezionisti. "Incontriamoci all'esterno, ci sono troppe telecamere dentro", il messaggio che arriva al legale. E' una trappola: una volta arrivato all'appuntamento l'uomo viene circondato da quattro ragazzi, spintonato, colpito alla testa e rapinato dello zaino e del marsupio in cui portava i 5mila euro in contanti.
Leggi anche
Roma, rapina a mano armata nel negozio di Muller: rubate carte pokemon
Arrestato un 17enne, ma le carte non sono state trovate
Richiamati dalle urla delle persone che si trovavano fuori dall'hotel, gli agenti del commissariato Rho-Pero sono intervenuti subito, bloccando l'aggressore, un 17enne venezuelano, poi arrestato per rapina in concorso e portato nel carcere Beccaria. Uno dei complici era ancora con lui, gli altri si erano allontanati con i soldi, ma sono stati rintracciati poco dopo, consegnando spontaneamente 4.350 euro dei 5mila rapinati poco prima. I tre - rispettivamente di 18, 19 e vent'anni - sono stati denunciati per rapina in concorso. L'avvocato, ferito alla testa, è stato portato dal 118 in codice giallo all'ospedale San Carlo. Le preziose carte rubate non sono state ritrovate.
Leggi anche
Gb, carte Pokémon trovate in soffitta vendute per 1,8 milioni di euro
©Getty
Pokémon, la classifica delle carte più rare e costose al 2024
Può una carta da gioco valere centinaia di migliaia di dollari? Sì, se si tratta di uno dei pezzi più rari del popolare gioco di carte Pokémon. Alcune di queste carte, cimeli degli anni 90 in ottime condizioni, sono state battute all'asta a prezzi esorbitanti, anche con cifre a sei zeri. Vi proponiamo un elenco delle carte più rare e costose vendute fino a oggi. Se avete qualche carta Pokémon nascosta in uno scatolone in soffitta, controllate subito!