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Milano, tenta di recuperare carte Pokémon da 70mila euro: avvocato aggredito e rapinato

Cronaca

Un uomo di 53 anni è stato aggredito e rapinato a Pero mentre tentava di recuperare un mazzo rubato a un suo cliente. Caduto in una trappola fuori da un hotel durante la consegna del riscatto di 5mila euro in contanti, il legale è stato colpito da quattro giovani. La polizia ha arrestato un 17enne e denunciato tre complici, recuperando gran parte del denaro, ma le carte restano introvabili

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Nuovo episodio di criminalità legato alle carte Pokémon. A Pero, nel Milanese, un avvocato di 53 anni stava tentando di recuperare per conto di un cliente un mazzo molto raro, quotato circa 70mila euro e rubato lo scorso febbraio, ma è caduto in una trappola. L'uomo è infatti stato aggredito e rapinato dei 5mila euro portati per pagare il 'riscatto' del prezioso mazzo rubato. 

Il furto a febbraio, poi la trattativa e la richiesta di riscatto

Le carte Pokémon erano state sottratte al cliente lo scorso febbraio e la vittima si era affidata al legale per riuscire a risalire, attraverso il numero di serie, al lotto rubato. Riusciti a individuarlo online, avvocato e cliente hanno avviato una trattativa su Whatsapp. Alla fine sono riusciti ad accordarsi per la restituzione, in cambio di 5mila euro. L'appuntamento è stato fissato in un hotel in via Keplero a Pero, dov'era in corso un raduno di collezionisti. "Incontriamoci all'esterno, ci sono troppe telecamere dentro", il messaggio che arriva al legale. E' una trappola: una volta arrivato all'appuntamento l'uomo viene circondato da quattro ragazzi, spintonato, colpito alla testa e rapinato dello zaino e del marsupio in cui portava i 5mila euro in contanti.

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Arrestato un 17enne, ma le carte non sono state trovate

Richiamati dalle urla delle persone che si trovavano fuori dall'hotel, gli agenti del commissariato Rho-Pero sono intervenuti subito, bloccando l'aggressore, un 17enne venezuelano, poi arrestato per rapina in concorso e portato nel carcere Beccaria. Uno dei complici era ancora con lui, gli altri si erano allontanati con i soldi, ma sono stati rintracciati poco dopo, consegnando spontaneamente 4.350 euro dei 5mila rapinati poco prima. I tre - rispettivamente di 18, 19 e vent'anni - sono stati denunciati per rapina in concorso. L'avvocato, ferito alla testa, è stato portato dal 118 in codice giallo all'ospedale San Carlo. Le preziose carte rubate non sono state ritrovate.

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