Le quotazioni record degli esemplari più rari hanno trasformato queste figurine giapponesi in un bersaglio per la criminalità organizzata, attratta dalla facilità con cui si possono rivendere nel mercato del collezionismo senza essere tracciati
Le carte Pokémon sono diventate un bersaglio della criminalità organizzata. Il loro valore crescente sul mercato del collezionismo, la non tracciabilità e la possibilità di rivenderle anche in grandi quantità nel circuito legale del collezionismo senza controlli specifici le ha rese appettibili per i clan. In Italia e all'estero, infatti, si sono moltiplicano furti, rapine e aggressioni legati a queste figurine nate in Giappone, al punto che il fenomeno comincia ad assumere dimensioni preoccupanti. La dimensione criminale emerge anche da un episodio di qualche giorno fa raccontato da Repubblica: a Latina un uomo è stato condannato a nove anni di carcere per aver sparato alle gambe di un rivale a causa di una di una disputa legata proprio a una collezione di queste carte.
La rapina a mano armata sulla via Appia
L'ultimo furto in Italia è avvenuto venerdì 13 novembre a Roma. Un gruppo di banditi armati e con il volto coperto ha fatto irruzione nel negozio "Off Time", in via Appia, sfondando le vetrine e puntando le pistole contro un commesso. Obiettivo della spedizione: portare via centinaia di carte Pokémon. Il punto vendita appartiene ad Andreas Müller, ex ballerino e attuale concorrente del "Grande Fratello Vip". Pochi giorni prima, uno store di Ladispoli era stato preso di mira per un furto da 80 mila euro. A giugno, sempre a Roma, è stato messo a segno un altro colpo di questo tipo, ma i furti hanno interessato anche città come Milano, Brescia, Bergamo e Pavia.
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Le carte Pokémon nel mirino della criminalità anche fuori confine
Secondo quanto emerso finora, gli inquirenti cominciano a supporre che dietro questi colpi potrebbero esserci le organizzazioni criminali che avrebbero fiutato le opportunità offerte da questo commercio. E, come detto, l'Italia non è l'unico Paese a fare i conti con questa escalation. Situazioni analoghe si sono già verificate negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e nel Regno Unito, dove il mercato delle carte Pokémon è stato interessato da un aumento di aggressioni, furti, truffe, anche ai danni delle assicurazioni, falsificazioni e rapine. A spiegare l'interesse della criminalità è soprattutto il valore raggiunto da alcuni pezzi da collezione. Le quotazioni continuano a salire e le carte più ambite possono arrivare a valere centinaia di migliaia di euro.
Le quotazioni milionarie delle figurine più rare
Le figurine, che quest'anno festeggiano il trentesimo anniversario, sono diventate infatti un mercato particolarmente redditizio. Le creazioni del designer giapponese Tsunekazu Ishihara e dell'autore di videogiochi Satoshi Tajiri hanno conquistato negli anni milioni di appassionati, ma alcune edizioni rare hanno raggiunto quotazioni tali da trasformarsi in veri e propri beni di valore. Nella classifica delle trenta carte più preziose, i prezzi oscillano tra i 16 milioni e mezzo di dollari della Pikachu Illustrator del 1998, nella versione certificata PSA 10, e gli oltre 61 mila dollari della Tropical Wind del 1999, edizione Hawaii. Per gli esemplari più rari il valore di mercato può invece raggiungere i 200-300 mila euro. Tra le carte che alimentano il mito del collezionismo c'è anche la "Popplio", che sarebbe stata autografata addirittura da Papa Leone XIV. A certificare autenticità, condizioni e valore degli esemplari intervengono le società di grading, che si occupano della valutazione e della conservazione delle carte all'interno di apposite teche contrassegnate da numeri seriali.
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Può una carta da gioco valere centinaia di migliaia di dollari? Sì, se si tratta di uno dei pezzi più rari del popolare gioco di carte Pokémon. Alcune di queste carte, cimeli degli anni 90 in ottime condizioni, sono state battute all'asta a prezzi esorbitanti, anche con cifre a sei zeri. Vi proponiamo un elenco delle carte più rare e costose vendute fino a oggi. Se avete qualche carta Pokémon nascosta in uno scatolone in soffitta, controllate subito!