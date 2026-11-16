Le quotazioni record degli esemplari più rari hanno trasformato queste figurine giapponesi in un bersaglio per la criminalità organizzata, attratta dalla facilità con cui si possono rivendere nel mercato del collezionismo senza essere tracciati ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le carte Pokémon sono diventate un bersaglio della criminalità organizzata. Il loro valore crescente sul mercato del collezionismo, la non tracciabilità e la possibilità di rivenderle anche in grandi quantità nel circuito legale del collezionismo senza controlli specifici le ha rese appettibili per i clan. In Italia e all'estero, infatti, si sono moltiplicano furti, rapine e aggressioni legati a queste figurine nate in Giappone, al punto che il fenomeno comincia ad assumere dimensioni preoccupanti. La dimensione criminale emerge anche da un episodio di qualche giorno fa raccontato da Repubblica: a Latina un uomo è stato condannato a nove anni di carcere per aver sparato alle gambe di un rivale a causa di una di una disputa legata proprio a una collezione di queste carte.

La rapina a mano armata sulla via Appia L'ultimo furto in Italia è avvenuto venerdì 13 novembre a Roma. Un gruppo di banditi armati e con il volto coperto ha fatto irruzione nel negozio "Off Time", in via Appia, sfondando le vetrine e puntando le pistole contro un commesso. Obiettivo della spedizione: portare via centinaia di carte Pokémon. Il punto vendita appartiene ad Andreas Müller, ex ballerino e attuale concorrente del "Grande Fratello Vip". Pochi giorni prima, uno store di Ladispoli era stato preso di mira per un furto da 80 mila euro. A giugno, sempre a Roma, è stato messo a segno un altro colpo di questo tipo, ma i furti hanno interessato anche città come Milano, Brescia, Bergamo e Pavia. Leggi anche Roma, rapina a mano armata nel negozio di Muller: rubate carte pokemon

Le carte Pokémon nel mirino della criminalità anche fuori confine Secondo quanto emerso finora, gli inquirenti cominciano a supporre che dietro questi colpi potrebbero esserci le organizzazioni criminali che avrebbero fiutato le opportunità offerte da questo commercio. E, come detto, l'Italia non è l'unico Paese a fare i conti con questa escalation. Situazioni analoghe si sono già verificate negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e nel Regno Unito, dove il mercato delle carte Pokémon è stato interessato da un aumento di aggressioni, furti, truffe, anche ai danni delle assicurazioni, falsificazioni e rapine. A spiegare l'interesse della criminalità è soprattutto il valore raggiunto da alcuni pezzi da collezione. Le quotazioni continuano a salire e le carte più ambite possono arrivare a valere centinaia di migliaia di euro.