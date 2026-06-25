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Roma, furto in casa con fiamma ossidrica: prese carte Pokémon e One Piece per 200mila euro

Cronaca

Ladri in azione in pieno giorno in un appartamento di via La Spezia, nel quartiere San Giovanni a Roma. Con una fiamma ossidrica hanno aperto la cassaforte e portato via un bottino da 200mila euro tra gioielli e carte da collezione Pokémon e One Piece, sempre più ambite dalla criminalità

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Un colpo da 200mila euro tra preziosi e carte da collezione. È il bottino dei ladri che martedì scorso hanno fatto irruzione in un appartamento di via La Spezia, nel quartiere San Giovanni a Roma. I malviventi sono entrati armati di fiamma ossidrica e, indisturbati in pieno giorno, hanno aperto la cassaforte, dileguandosi prima che il proprietario rientrasse in casa. È stato lo stesso padrone di casa, una volta tornato, a dare l'allarme e a chiamare la polizia, intervenuta sul posto per i rilievi.

Il bottino: gioielli e carte da collezione

Accanto ai gioielli, i ladri hanno svuotato la cassaforte di carte da collezione di Pokémon e One Piece. Un dettaglio che, fino a pochi anni fa, sarebbe parso curioso e che invece racconta un fenomeno in crescita: i pezzi da collezione sono diventati uno dei nuovi obiettivi dei furti in appartamento.

Il nuovo "oggetto del desiderio" dei ladri

Accanto a Rolex e Patek Philippe, oggi nell'elenco dei beni più ambiti dai topi d'appartamento ci sono anche le carte. Il colpo di San Giovanni è soltanto l'ultimo episodio di una tendenza arrivata da oltreoceano. Per molti il collezionismo è ormai un investimento, un hobby da custodire in cassaforte e da assicurare al pari di gioielli che sul mercato possono valere cifre analoghe.

Approfondimento

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Quanto valgono le carte più rare

Un esempio su tutti è la Pikachu Illustrator, considerata una delle carte Pokémon più rare mai stampate e certificata dal Guinness dei Primati come la più costosa in assoluto. Lo youtuber e wrestler Logan Paul ne ha venduta una all'asta per 16.492.000 dollari (circa 14,4 milioni di euro). Anche per One Piece esistono mercati online dedicati: si parte da pochi euro a carta fino a superare i 6mila euro per gli esemplari più rari, meglio conservati e legati ai personaggi più popolari.

Non è il primo caso

Il fenomeno non riguarda solo la capitale. Lo scorso febbraio i carabinieri di Torino hanno denunciato due uomini per aver rubato carte da collezione a un imprenditore, poi rimesse in vendita sui social.

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