Ladri in azione in pieno giorno in un appartamento di via La Spezia, nel quartiere San Giovanni a Roma. Con una fiamma ossidrica hanno aperto la cassaforte e portato via un bottino da 200mila euro tra gioielli e carte da collezione Pokémon e One Piece, sempre più ambite dalla criminalità ascolta articolo

Un colpo da 200mila euro tra preziosi e carte da collezione. È il bottino dei ladri che martedì scorso hanno fatto irruzione in un appartamento di via La Spezia, nel quartiere San Giovanni a Roma. I malviventi sono entrati armati di fiamma ossidrica e, indisturbati in pieno giorno, hanno aperto la cassaforte, dileguandosi prima che il proprietario rientrasse in casa. È stato lo stesso padrone di casa, una volta tornato, a dare l'allarme e a chiamare la polizia, intervenuta sul posto per i rilievi.

Il bottino: gioielli e carte da collezione Accanto ai gioielli, i ladri hanno svuotato la cassaforte di carte da collezione di Pokémon e One Piece. Un dettaglio che, fino a pochi anni fa, sarebbe parso curioso e che invece racconta un fenomeno in crescita: i pezzi da collezione sono diventati uno dei nuovi obiettivi dei furti in appartamento. Il nuovo "oggetto del desiderio" dei ladri Accanto a Rolex e Patek Philippe, oggi nell'elenco dei beni più ambiti dai topi d'appartamento ci sono anche le carte. Il colpo di San Giovanni è soltanto l'ultimo episodio di una tendenza arrivata da oltreoceano. Per molti il collezionismo è ormai un investimento, un hobby da custodire in cassaforte e da assicurare al pari di gioielli che sul mercato possono valere cifre analoghe. Approfondimento Carte Pokemon, ecco perché sono il nuovo obiettivo della criminalità