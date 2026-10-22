Gb, carte Pokémon trovate in soffitta vendute per 1,8 milioni di euro

Un decoratore in pensione di Woking, nel Surrey, fuori Londra, è diventato milionario vendendo all'asta una collezione rimasta in soffitta per quindici anni. LaLa vendita, organizzata mercoledì dalla casa d'aste Ewbank's, ha raggiunto 1,56 milioni di sterline (1,86 milioni di euro): secondo gli organizzatori, un record britannico per un'asta di carte collezionabili e un possibile primato europeo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un decoratore in pensione è diventato milionario dopo aver venduto all'asta una collezione di carte Pokémon. Lo riporta la Bbc. La sua collezione, rimasta in soffitta per 15 anni, è stata battuta all'asta da Ewbank's per 1,56 milioni di sterline. "Quando abbiamo visto cosa possedesse - tutto in condizioni perfette, come nuovo - non riuscivamo a crederci", ha dichiarato James Spooner, responsabile del dipartimento carte collezionabili. La casa d'aste del Surrey ha aggiunto che questa vendita è stata la più fruttuosa nei suoi oltre 30 anni, ipotizzando che possa trattarsi addirittura di un record europeo.

Una passione nata grazie al figlio "So che si parla sempre di trovare un tesoro in soffitta, ma nel mio caso è letteralmente vero", ha raccontato l'uomo, che ha chiesto di restare anonimo. Aveva scoperto il possibile valore della raccolta leggendo sul giornale locale che una singola carta era stata venduta per oltre seimila sterline. La passione era nata alla fine degli anni Novanta, quando il figlio aveva cominciato a collezionare e scambiare carte a scuola. "Pensavo fossero belle e mi chiedevo se potessero essere un buon investimento. Lui aveva le sue, ma queste non ha mai potuto toccarle, per fortuna", ha spiegato. L'uomo aveva acquistato alcuni set completi su eBay da un venditore in Malaysia. Uno di quelli comprati per 300 sterline è stato aggiudicato per 75 mila. Conservate in appositi raccoglitori Pokémon, ancora sigillate, le carte erano finite in soffitta quando il figlio aveva perso interesse. La collezione comprendeva 42 set.