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Cronaca

Quanto costa difendere un congelatore

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Getty

Gli attacchi informatici degli ultimi mesi hanno trasformato in bersagli oggetti che nessuno avrebbe mai associato alla guerra, come i banchi frigo dei supermercati, le celle di plasma per le trasfusioni. La presidente del Consiglio ne ha tratto una conclusione politica, cioè che le spese per la difesa non riguardano soltanto le armi, e su questo ha ragione. I numeri della manovra raccontano che il bilancio della Difesa cresce di miliardi mentre la cybersicurezza civile perde qualche milione

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