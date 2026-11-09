Dal Giappone del 1954 a Godzilla Minus Zero, in sala il 12 novembre, il re dei mostri continua a cambiare pelle. Ma che cosa ci lega a una creatura capace di ridurre una città in cenere? Fra un ruggito dall’origine sorprendente, una metamorfosi italiana e parentele letterarie da esplorare, un viaggio libero nella storia del Godzilla giapponese con Ishirō Honda, Luigi Cozzi e Takashi Yamazaki. Il piacere del fantastico e le nostre paure si incontrano in un mito che, dopo settantadue anni, ha ancora qualcosa da dirci
Aggiungi Sky Insider,
con gli sconti paghi uguale.
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider