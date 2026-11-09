Dal Giappone del 1954 a Godzilla Minus Zero, in sala il 12 novembre, il re dei mostri continua a cambiare pelle. Ma che cosa ci lega a una creatura capace di ridurre una città in cenere? Fra un ruggito dall’origine sorprendente, una metamorfosi italiana e parentele letterarie da esplorare, un viaggio libero nella storia del Godzilla giapponese con Ishirō Honda, Luigi Cozzi e Takashi Yamazaki. Il piacere del fantastico e le nostre paure si incontrano in un mito che, dopo settantadue anni, ha ancora qualcosa da dirci