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Cinema

Godzilla, dall’atomica a Minus Zero: perché amiamo il mostro che dovrebbe farci fuggire

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Dal Giappone del 1954 a Godzilla Minus Zero, in sala il 12 novembre, il re dei mostri continua a cambiare pelle. Ma che cosa ci lega a una creatura capace di ridurre una città in cenere? Fra un ruggito dall’origine sorprendente, una metamorfosi italiana e parentele letterarie da esplorare, un viaggio libero nella storia del Godzilla giapponese con Ishirō Honda, Luigi Cozzi e Takashi Yamazaki. Il piacere del fantastico e le nostre paure si incontrano in un mito che, dopo settantadue anni, ha ancora qualcosa da dirci

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