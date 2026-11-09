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QR Code, commessi virtuali e geolocalizzazione: così i negozi cambiano con l'AI

Daniele Semeraro

Daniele Semeraro

Abbiamo visitato il nuovo store Unieuro di Lissone, in Brianza: un negozio di nuova concezione pensato per rispondere all’evoluzione del settore, con un’integrazione sempre maggiore tra canali fisici e digitali. Dove l’intelligenza artificiale assiste il cliente nella ricerca di informazioni su prodotti e servizi

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