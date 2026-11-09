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Musica

Shygirl: "Il nuovo album Swallow! non smette mai di sorprendermi"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto di Jenny Arrowsmith

Il nuovo album che non smette mai di riscoprire. I concerti in tutto il mondo, in piccoli club ma anche in spazi più ampi. Il tour che Charli XCX e Troye Sivan, che le ha permesso di farsi conoscere. Le sfide da affrontare ogni giorno. E la voglia di raccontare il momento musicale che sta vivendo: abbiamo incontrato Shygirl, artista e produttrice britannica, che ci ha raccontato “Swallow!”. E a chi ha timore di fare musica dice: “Non abbiate paura degli errori”. L’intervista

 

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