Monza, maltrattamenti su bimbi al nido: arrestata la direttrice

Le indagini dei carabinieri sono partite dopo le denunce presentate nei mesi scorsi da alcuni genitori. Arrestata una 55enne di Villasanta con l’accusa di maltrattamenti aggravati in flagranza ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Schiaffi, percosse e strattoni su bimbi di un asilo nido. Ripetuti atti di violenza su minori, ripresi dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, installate nella scuola. Così è scattato l'arresto per maltrattamenti aggravati in flagranza differita della direttrice, una 55enne di Villasanta, in provincia di Monza e Brianza.



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Le denunce dei genitori Le indagini dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Monza sono partite dopo le denunce presentate nei mesi scorsi da alcuni genitori. Le riprese audiovisive autorizzate dalla Procura hanno confermato i sospetti. La 55enne - riferisce in una nota il comando provinciale di Monza - avrebbe strattonato, sollevato in modo energico e percosso i bambini, fino a farli cadere.



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Gli episodi di violenza sui bimbi L'episodio più grave è stato documentato nel tardo pomeriggio del 26 ottobre, quando, dopo aver rimproverato due bimbe per aver fatto fuoriuscire alcune palline dalla vasca dei giochi, la direttrice ha colpito una di loro al volto con schiaffi facendola cadere all’indietro, ha strattonato l’altra e ha poi scagliato le palline in testa alle piccole. Approfondimento Asili nido, rette mensili alte e forti disparità territoriali: mappa