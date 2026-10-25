Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia nell'anno scolastico 2024/2025 ha accolto 1.184.930 bambini, di cui 768.256 nelle scuole statali e 416.674 nelle scuole paritarie. La rete comprende complessivamente 21.237 scuole dell'infanzia, di cui oltre 13 mila sono sedi scolastiche statali e le restanti paritarie, pubbliche e private. Le risorse destinate ai servizi educativi per la prima infanzia sono in aumento: nel 2023 la spesa complessiva dei Comuni ha raggiunto 1 miliardo e 751 milioni di euro, registrando un incremento del 68,9% rispetto al 2003. Al netto della contribuzione delle famiglie, le risorse comunali sono passate da 861 milioni a 1 miliardo e 416 milioni di euro, con un aumento del 64,5% in vent'anni. A sostegno delle famiglie interviene il Bonus asilo nido, che nel 2024 ha raggiunto circa 521 mila bambini, con una spesa complessiva di 716 milioni di euro, in crescita rispetto ai 654 milioni dell'anno precedente. Per i bambini che hanno frequentato gli asili nido, il contributo ha coperto mediamente il 54% delle rette, con un rimborso medio di 205 euro mensili per 6-7 mesi.

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