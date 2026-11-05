La singolare vicenda è avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 novembre a Pratovecchio Stia, nell'Aretino. In manette è finito un cittadino rumeno con l'accusa di furto
Scene da film comico a Pratovecchio Stia, comune nel Casentino, una delle quattro vallate principali della provincia di Arezzo. Un ladro è entrato in un'abitazione per mettere a segno un furto, ha rovistato nelle stanze e portato via alcuni oggetti, ma alla fine ha deciso di fermarsi a dormire. Così, al mattino, a svegliarlo ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato. La singolare vicenda è avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 novembre, in una seconda casa situata in una zona decentrata del territorio comunale di Pratovecchio Stia. In manette è finito un cittadino rumeno di 42 anni, con precedenti penali, accusato di furto in abitazione.
L'assopimento forse dovuto all'abuso di alcolici
Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe raggiunto l'immobile approfittando dell'assenza dei proprietari. Dopo aver forzato un accesso, avrebbe rovistato all'interno delle stanze, impossessandosi di alcuni oggetti di valore non particolarmente elevato. Poi, forse per la stanchezza, il freddo e anche per aver bevuto alcolici, avrebbe deciso di trascorrere la notte nella casa, sistemandosi comodamente su un letto. Una permanenza che si è rivelata fatale, come racconta il Corriere di Arezzo. Al mattino una vicina, insospettita da alcuni movimenti e da una situazione anomala, ha segnalato quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, una volta entrati nell'abitazione, hanno trovato il quarantaduenne profondamente addormentato. Per lui sono scattate le manette.
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Era nel Casentino per lavorare nel settore dell'edilizia
Dopo l'arresto, l'uomo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, chiamata ora a decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale applicazione di una misura cautelare. È assistito dall'avvocato Stefano Arrighi. Stando alle prime informazioni, il quarantaduenne sarebbe arrivato in Casentino in treno, territorio nel quale aveva già vissuto in passato. Sarebbe stato chiamato per svolgere alcuni lavori nel settore dell'edilizia e, inizialmente, sarebbe stato alla ricerca di un bed and breakfast dove alloggiare. Una ricerca che, secondo la ricostruzione, avrebbe poi lasciato spazio alla decisione di introdursi nella seconda casa, prima per rubare e infine per trovare riparo dal freddo. Una notte trascorsa da ospite abusivo, terminata con il risveglio più amaro: quello davanti ai carabinieri.