I proprietari l’avevano acquistata qualche anno fa dal nipote della scrittrice fiorentina, Antonio Perazzi, e l’avevano ristrutturata. L'incarico per la vendita dell'immbile è stata affidata a un'agenzia immobiliare

Torna sul mercato l’ex villa di Oriana Fallaci a Greve in Chianti in Toscana al prezzo di un milione di euro. L’agenzia immobiliare, che ha l’incarico, ha pubblicato l’annuncio con le caratteristiche dell’immobile: “Sulle colline del Chianti, situata in antico borgo, proponiamo colonica in pietra libera su tre lati di 150 mq più fienile di 90 mq e terreno di 1000 metri (ex casa scrittrice Oriana Fallaci)”. I proprietari l’avevano acquistata qualche anno fa dal nipote della scrittrice fiorentina, Antonio Perazzi, e l’avevano ristrutturata. Questa casa era nel cuore di Oriana Fallaci perché rappresentava in un certo senso il legame con la sua famiglia di origine, sebbene non vi trascorse mai molto tempo, presa dal suo lavoro di inviata che la portò in giro in ogni parte del mondo.