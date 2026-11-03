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Ancona, schiacciato da una pressa in cartonificio a Fabriano: morto operaio

Cronaca

L'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operario di 57 anni è avvenuto nello stabilimento Biondi di Fabriano. A causa delle ferite riportate per l'uomo non c'è stato nulla da fare

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Un operaio di 57 anni, di origine straniera, è rimasto vittima questa mattina di un incidente sul lavoro avvenuto in un cartonificio di Fabriano mentre lavorava ad una pressa nello stabilimento Biondi di via Bachelet. L'operaio è rimasto schiacciato dalla pressa e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto, tra gli altri, i vigili del fuoco e i sanitari. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.

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